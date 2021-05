Industria auto: Stellantis, un amore di 10 anni

di Riccardo Rubbi

Nessuna soppressione per i 14 brand del nuovo gruppo Stellantis (FCA-PSA) che vedrà nei prossimi 10 anni sviluppare ogni singolo marchio, con particolare riferimento al rilancio di Alfa Romeo e Lancia, per mezzo di un piano di finanziamenti per tutto il periodo. Nei piani c’è anche la ristrutturazione di Melfi in Basilicata per rilanciare l’occupazione nel settore automobilistico italiano, grazie ai progetti ecosostenibili. Le parole dell’ad Tavares “Non si abbandona ciò che si ama”.