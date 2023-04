Inizia anche nella Tuscia la campagna tesseramento 2023 del Comitato 10 Febbraio

Riceviamo dal Comitato 10 Febbraio e pubblichiamo

Il Comitato 10 Febbraio lancia la campagna tesseramento 2023. Con lo slogan “Una storia che nessuno potrà più cancellare”, il C10F ricorda l’80° anniversario dell’inizio degli infoibamenti avvenuti nel settembre-ottobre 1943.

L’associazione, che si batte per la conservazione della cultura italiana nell’Adriatico orientale e in difesa della memoria dei Martiri delle foibe e degli Esuli istriani, giuliani, fiumani e dalmati, mette a disposizione una piattaforma per l’iscrizione on line.

Nella sezione “iscriviti” del rinnovato portale associativo www.10febbraio.it, si accede a una piattaforma dove effettuare l’iscrizione, compilando tutti i campi a disposizione e sottoscrivendo l’accettazione della dichiarazione sulla privacy.

“La procedura on line ci consente di ricevere iscrizioni anche da città dove non ci sono nostri delegati – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F – completata la procedura, il pagamento della quota d’iscrizione, 10 euro per i soci ordinari e 30 per quelli sostenitori, può essere effettuato con bonifico bancario o tramite PayPal.

Il Comitato 10 Febbraio è composto esclusivamente da volontari – conclude Olmi – le quote versate dagli iscritti ci consentono di svolgere le attività associative. Quest’anno si celebra l’80° anniversario dell’inizio degli infoibamenti e il martirio di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile. Nel 2023 tutte le iniziative del Comitato verteranno su questi argomenti.”