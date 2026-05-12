Interruzione energia elettrica a Tarquinia il 15 maggio: ecco le zone interessate

Pubblicato il

Il distributore locale di energia elettrica e-distribuzione comunica una sospensione programmata dell’erogazione dell’energia elettrica nel territorio comunale di Tarquinia per consentire lavori sulla rete. L’interruzione è prevista per venerdì 15 maggio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

La zona interessata

Il disservizio riguarderà l’area della Strada Acquetta snc: durante i lavori si raccomanda prudenza nell’utilizzo di apparecchiature elettriche e si invita a non utilizzare ascensori o dispositivi sensibili durante la fascia oraria interessata dall’interruzione.

Contatti utili

Per ulteriori informazioni o segnalazioni è possibile contattare il numero verde di e-distribuzione: 803 500.

Clicca qua per ricevere le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto

Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Clicca per iscriverti