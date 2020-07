“Italia: una generazione”: al via il 22 agosto la mostra legata al Premio Palombini

Riceviamo e pubblichiamo

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia, sabato 22 agosto 2020 alle ore 18.30 presso l’Auditorium San Pancrazio, in Via delle Torri n. 15. Tarquinia (VT), presenterà la mostra “ITALIA: UNA GENERAZIONE” a cura di Flaminio Gualdoni, storico e critico dell’arte, vincitore nel 2018 del “Premio Città di Tarquinia Luciano Marziano”, figura nodale per la città di Tarquinia e fra le più autorevoli nel campo della produzione ceramica. Il premio destinato a eccellenti personalità della critica e della storia dell’arte distintesi nella curatela di rilevanti eventi espositivi e per la loro produzione bibliografico/scientifica con riferimento alla ricerca sulla scultura ceramica, vede oggi, grazie al lavoro di Flaminio Gualdoni, il suo concretizzarsi in una mostra dal carattere unico e originale “ITALIA: UNA GENERAZIONE” rappresenta la cornice del secondo Premio Città Di Tarquinia per la scultura ceramica dedicato a “Vasco Palombini” e indirizzato a eccellenti personalità artistiche nel campo della scultura ceramica, oltre che alla miglior opera in mostra che sarà assegnato nella giornata di sabato 5 settembre 2020.

L’iniziativa gode della collaborazione e sostegno di: MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), Regione Lazio, Fondazione Carivit, VisiTarquinia Rete di Imprese.

Patrocini: Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (MIC); Accademia Nazionale di San Luca.

Mediapartner: Artribune;La Ceramica Moderna & Antica; D’A Design e Artigianato, Arti Applicate e Decorative