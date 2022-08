Jazz’Amo: giovedì 4 agosto dopo il tramonto a Marina Velca appuntamento con l’Elena Friedrich Trio

Una stagione fantastica, musicalmente parlando, in un posto speciale: sul palco de L’Amo, a Marina Velca, ancora risuonano le sonorità di Black Snake Moan, esibitosi ieri sera, e gli applausi del pubblico, ed è già tempo di prepararsi a un’altra imperdibile opportunità musicale.

Dopo due serate apprezzatissime dal pubblico, arriva la terza data di Jazz’amo, la rassegna curata da Francesco Pierotti che sulle sponde del tirreno fa arrivare, giovedì 4 agosto, l’Elena Friedrich Trio: si tratta dell’appuntamento centrale della rassegna jazzistica – continuano intanto in parallelo anche i Summer Live dedicati alla musica Indie – che vedrà poi protagonisti l’11 agosto il Lemon Three-o e il 20 agosto il Reinaldo Santiago Trio. Ogni appuntamento jazz inizierà alle 21 e 30.

Un menu musicale che non lascia insensibili gli amanti della musica, spaziando su più fronti ma sempre ricercando la qualità degli interpreti e provando a stimolare la curiosità del pubblico, in un’estate in cui L’Amo, oltre a offrire mare, accoglienza, piscina e lo spettacolo dei tramonti tarquiniesi, continua a essere un punto di riferimento per gli amanti del gusto con la cucina di Pane, Pelle e Vino on the beach, e un punto di aggregazione importante, anche con i tanti eventi proposti in calendario.

Dopo l’esibizione di giovedì, prossimo appuntamento in calendario sarà il 7 agosto con Maestro Pellegrini, cantautore e chitarrista dei Zen Circus, con l’opening affidato a GuidoinarteRoberto.