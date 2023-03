“La Città Ideale”, stasera alle 17 e 30 il primo incontro: alla Vita Nova ospite Guido Sileoni

Il ruolo dell’artista nella comunità, il suo coinvolgimento, la sua visione di una Città Ideale: su questi cardini parte oggi la rassegna di incontri che, a La Vita Nova, vedrà il direttore de lextra.news Stefano Tienforti chiacchierare con i numerosi artisti di Tarquinia, “illustri ospiti” – per citare di nuovo Platone – di una città ricca di storia, talento, sensibilità.

Alle 17 e 30, stasera, a inaugurare il ciclo sarà colui dalla cui intuizione nasce questa rassegna: Guido Sileoni. L’appuntamento, promosso in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, sarà riproposto poi sia in video che in un podcast dedicato.