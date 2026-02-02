La Maremmana espugna Vetralla 2-1 e rilancia le ambizioni di vertice

Prova di solidità e maturità per la Maremmana, che si impone per 2-1 sul campo del Vetralla e conferma i progressi mostrati dall’inizio della stagione, rilanciandosi tra le protagoniste del girone di Prima Categoria. Su un terreno di gioco in ottime condizioni va in scena una gara ben giocata da entrambe le squadre, entrambe alla ricerca del successo pieno. A sbloccare il risultato è il Vetralla intorno al 23’, quando De Silvestris risolve una mischia in area portando in vantaggio i padroni di casa.

Reazione bianconera e gol decisivo nella ripresa

La Maremmana non si scompone e trova subito il pareggio con Rosati, bravo a finalizzare un assist di Piccini con un preciso interno. Prima dell’intervallo gli ospiti sfiorano anche il vantaggio con Guzman, che non trova lo specchio. Nella ripresa la gara resta equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. L’ingresso di Marzoli dà maggiore incisività alla manovra offensiva bianconera, mentre il Vetralla si rende pericoloso con un traversone che attraversa tutta l’area senza deviazioni decisive. Il gol partita arriva intorno al 10’ della ripresa, quando Guzman salta un avversario e cerca la porta firmando il 2-1.

Classifica favorevole e sfida al vertice in arrivo

Il punteggio non cambia fino al triplice fischio, nonostante le ulteriori occasioni della Maremmana con Arcorace di testa e una rovesciata di Rosati finita di poco a lato. Nel finale il Vetralla prova il forcing, ma gli ospiti controllano il vantaggio anche grazie agli inserimenti difensivi, tra cui quello del rientrante Bordi. Il successo assume un peso ancora maggiore alla luce del rallentamento, nello stesso weekend, di tutte le squadre di vertice, che consente alla Maremmana un clamoroso rilancio anche in ottica primo posto. Un segnale importante in vista del confronto diretto della prossima settimana, quando a Montalto arriverà la capolista Campo dell’Oro per una sfida che potrà dire molto sulle ambizioni della formazione bianconera.