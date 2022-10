“La prima indagine di Montalbano”: al Teatro Boni di Acquapendente arriva Massimo Venturiello￼

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo dello spettacolo “Evǝ” con Eva Robin’s e la compagnia Teatri di Vita nella giornata inaugurale, la stagione 2022-23 del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, prosegue sabato 29 ottobre (ore 21) e domenica 30 ottobre (ore 17.30) con Massimo Venturiello in “La prima indagine di Montalbano”. Una produzione Officina Teatrale, su testi di Andrea Camilleri e con la consulenza musicale di Alessandro Greggia.

L’idea di portare per la prima volta in teatro il commissario più famoso della narrativa contemporanea italiana è nata in seguito alla straordinaria popolarità che hanno ottenuto gli audiolibri recentemente pubblicati in rete su Storytel e interpretati da Massimo Venturiello. La lingua inventata da Camilleri, carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine ammaliante, la trama inchioda e non consente distrazione alcuna. Si è pertanto avvertita la naturale esigenza di proseguire il percorso iniziato, allestendo un reading teatrale. Qui nascono tutti i personaggi dei successivi numerosi romanzi che hanno conquistato l’interesse di milioni di lettori. E nasce soprattutto il commissario Montalbano, certamente ancora ignaro del luminoso destino che il genio del grande scrittore siciliano gli stava riservando.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono anche acquistabili online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.