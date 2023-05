La Pro loco Tarquinia e l’Airc in piazza per l’Azalea della Ricerca

Riceviamo e pubblichiamo

Per la festa della mamma, il 13 e 14 maggio l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili, torna colorare di solidarietà Tarquinia con i volontari della Pro loco. “Saremo nella nostra sede al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, dalle 10 alle 12,30 – affermano i volontari della Pro loco Tarquinia -. Abbiamo accolto con piacere l’invito dell’Airc di partecipare alla campagna. Siamo certi che i cittadini tarquiniesi sapranno ancora una volta rispondere con grande generosità. Sarà possibile portare a casa l’azalea con una donazione di 18 euro”. Dal 1984, l’Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto al sostegno cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20mila volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante in tutta Italia. I fondi raccolti negli anni hanno consentito agli scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, nel tentativo di diagnosticare più precocemente tutte le forme di cancro e di curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.