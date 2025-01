«La speranza, virtù cristiana e risorsa di vita»: un concorso artistico in occasione del Giubileo con al centro il tema della speranza

Le diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina promuovono il concorso artistico «La speranza, virtù cristiana e risorsa di vita», iniziativa che si inserisce nel percorso del Giubileo 2025. Il bando si ispira alla Bolla di indizione Spes non confundit di Papa Francesco, che richiama il valore della speranza sia nella Scrittura, in particolare negli scritti di San Paolo, sia nella vita quotidiana.

Due sezioni per gli artisti del territorio

Il concorso è aperto a tutti gli artisti che risiedono o operano stabilmente nel territorio delle due diocesi. Sono previste due sezioni: “Pittura e scultura” e “Fotografia”. Le opere devono essere inedite e la partecipazione è possibile inviando un’email all’indirizzo curia@diocesiportosantarufina.it entro il 30 aprile 2025, includendo i dati richiesti dal bando e una fotografia digitale dell’opera.

Esposizione e premiazione alla Sala Ruspoli di Cerveteri

Una giuria, composta dalle Commissioni di Arte Sacra e dagli Uffici per la pastorale della cultura delle due diocesi, selezionerà le opere migliori. Per ciascuna sezione saranno premiate le prime tre classificate con un riconoscimento economico. Tutte le opere selezionate saranno esposte in una collettiva alla Sala Ruspoli di Cerveteri dal 6 all’8 giugno 2025. Durante l’evento saranno annunciati i vincitori. Maggiori dettagli sono disponibili nel bando pubblicato sui siti delle diocesi.