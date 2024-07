L’arena “Marconi” di Bolsena inaugura il cinema sotto le stelle con il film “A domani”

L’Arena “Marconi” di Bolsena inaugurerà la stagione estiva del cinema sotto le stelle sabato 27 luglio alle ore 21.00, con la proiezione di “A domani”, alla presenza della regista Emmanuelle Démoris e del cast. Questo evento segna l’inizio di un’esperienza cinematografica unica all’aperto, dove il pubblico potrà godere di proiezioni immerso nel suggestivo scenario del lago vulcanico più grande d’Europa. “A domani” è il primo capitolo del ciclo di tre film intitolato “Viaggio al lago”, girato nelle terre circostanti il lago di Bolsena.

Presentazione del Film “A domani”

Presentato in prima mondiale al 45° Cinema du Réel di Parigi a marzo 2023, “A domani” (“Viaggio al lago – parte I”) narra l’incontro tra Maria Pace e i “diavoli”, un gruppo di uomini, muratori per lo più, che ogni sera si riunisce davanti al castello per preparare il Mistero di Santa Cristina. Questo evento culmina in una celebrazione a fine luglio caratterizzata da una trance dionisiaca. Il film segue anche Franck, uno studente camerunense, e i suoi compagni di viaggio, appena arrivati dall’Africa e impegnati a scoprire il territorio del lago di Bolsena. I momenti di gioia dell’estate, celebrati sia durante la festa che sulla spiaggia, si trasformano in rituali collettivi che liberano menti e corpi, alimentati dal senso di libertà che il vecchio lago ispira.

Le Parole della Regista Emmanuelle Démoris

Emmanuelle Démoris, parlando del suo legame con il lago di Bolsena, ha dichiarato: “Conosco il lago fin dall’infanzia, ho imparato a nuotare lì e parlo italiano, ma non sono un’abitante del luogo. Rimango talvolta quella viaggiatrice stupita, che spalanca gli occhi e a cui bisogna spiegare l’ovvio. Ho scelto il lago di Bolsena per il suo mix di antico e moderno, locale e globalizzato. La storia antica di questa terra coesiste con il flusso contemporaneo di persone e culture che la attraversano, creando una fusione di grazia storica e apertura moderna al mondo”.