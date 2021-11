L’Argentario illumina il Natale 2021: al via il posizionamento delle luminarie

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Natale si avvicina e si vestono a festa tutti i centri abitati dell’Argentario, è iniziato infatti in questi giorni il posizionamento delle luminarie natalizie. Molte saranno le installazioni che illumineranno dalla fine di novembre al 7 gennaio quartieri, piazze, vie e monumenti del Promontorio.



Nel dettaglio, la proposta progettuale alla quale ha lavorato l’ufficio turismo del Comune prevede la fornitura e installazione di 5 alberi di natale, 200 attraversamenti stradali luminosi, 30 soggetti sui pali, 10 soggetti decorativi illuminati, 18 addobbi luminosi per le palme del Lungomare dei navigatori e video mapping per gli edifici comunali.

Le vie che saranno addobbate dalle luminarie sono : a P.S.Stefano Via Roma, via Baschieri, via Marconi , via Barellai, Corso Umberto I, P.le dei Rioni, Via Panoramica, via degli aviatori, via Mazzini, via C.Colombo, Piazza dell’Ammiraglio , Lividonia via del molo, Lungomare Navigatori – a Porto Ercole Via Campagnatico, via Caravaggio, via della marina, Via fosso delle buche, via Strozzi, via San Sebastiano, piazza Roma, via Italia, piazza Ricasoli.

Oltre alla piazzetta sotto il palazzo municipale, piazza Roma e la zona 167 a Porto Ercole, il quartiere Pozzarello e Lividonia a Porto S.Stefano accoglieranno un grande albero di Natale. Sparsi, poi, nelle piazze principali dei due centri, soggetti decorativi come Babbo Natale, stelle ecc. accompagneranno la passeggiata di residenti e turisti.

La facciata del palazzo municipale, la Fortezza Spagnola, le mura del borgo antico di Porto Ercole e la Delegazione comunale saranno valorizzati ed animati con le spettacolari immagini proiettate dai video mapping.



“Sono certa che queste luminarie incontreranno la condivisione di tutti gli abitanti residenti e non (cittadini di pochi giorni questa è la giusta definizione del Turista) per eleganza e interpretazione delle festività e – ha sottolineato l’assessore al turismo Cinzia Fanciulli – vogliono contribuire, insieme ad altre iniziative che associazioni e attività del nostro territorio stanno preparando, a rasserenare l’atmosfera anche in un periodo di preoccupazioni come quello che stiamo vivendo “ .