L’Associazione Donatori Nati Volontari della Polizia di Stato raccoglie 14 sacche di sangue a Viterbo in collaborazione con l’ANPS di Tarquinia

Riceviamo dall’ANPS di Tarquinia e pubblichiamo

Nei giorni scorsi, l’Associazione Donatori Nati Volontari della Polizia di Stato, in collaborazione con la Sezione A.N.P.S. di Tarquinia, nelle persone dei referenti provinciali Maurizio Paliani e Francesco Luigi Petito, servendosi dell’autoemoteca dell’AVIS di Viterbo e con il fondamentale apporto dell’equipe medica dell’Ospedale Belcolle di Viterbo, presso il Piazzale antistante la Questura di Viterbo alle ore 8,00 hanno dato via alle donazioni del sangue.

Sono state 14 le persone che hanno donato, tra i quali il Sig. Questore di Viterbo, il Dirigente la D.I.G.O.S. ed il Vice Dirigente la Squadra Mobile della Questura. Nonostante le condizioni di tempo avverse, le operazioni sono andate avanti sino alle ore 11. Si ribadisce l’importanza fondamentale delle donazioni del sangue che nella provincia hanno sempre dato ottimi risultati.

Il prossimo appuntamento, questa volta a Tarquinia, è previsto per la fine del mese di luglio. Si ringraziano tutti i donatori intervenuti, l’A.V.I.S. e l’equipe medica dell’Ospedale Belcolle, i Volontari del Gruppo ODV di Viterbo, ma non per ultimi il personale della locale Questura per l’apporto logistico coordinato dal Capo di Gabinetto Dr. Roberto D’Amico, presente per l’intera durata dell’evento.