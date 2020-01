L’Associazione nazionale Polizia di Stato rende omaggio a Daniele Manganaro

La storia della Polizia di Stato, passando dal Corpo degli Agenti di P.S. del 1952 e sino ad arrivare ad i giorni nostri è stata scritta da uomini che con le loro azioni e con il loro sacrificio hanno contribuito alla sicurezza dei cittadini dello Stato Italiano, assumendo la figura di “EROI”.

In data 24 gennaio 2020 alle ore 10,30, la Sezione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato “Vivenzio Peruzzi” di Tarquinia, nella persona del Presidente Paliani Maurizio ha voluto rendere omaggio ad uno di questi nostri eroi che con le sue determinate azioni ha sferrato un duro colpo a “Cosa Nostra”. Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Daniele Manganaro, attuale Dirigente il Commissariato P.S. di Tarquinia, già Medaglia D’Argento al Valore Ambientale ed Attestato di Pubblica Benemerenza del Ministro dell’Ambiente ed Attestato di Civica Benemerenza e Medaglia d’Oro da parte di 35 Sindaci del messinese e dei rispettivi Consigli Comunali in seduta congiunta, nel 2016 riceve il Premio Protagonista D’Oggi, a Sant’Agata Militello, con la motivazione: attento difensore del territorio e della incolumità pubblica e figure istituzionali; inoltre nello stesso anno durante il XXII° Memorial “Rosario Livatino”, viene dichiarato Eroe della Polizia di Stato 2016 e la fondazione Caponnetto lo nomina Sbirro 2016, per aver sventato l’attentato mafioso all’Ex Presidente del Parco delle Nebrodi Dr. Giuseppe Antoci, salvandogli la vita dopo un violento conflitto a fuoco con gli assalitori.

Alle ore 10,30 presso il locale Commissariato P.S. alla presenza del personale dipendente, è stata effettuata una cerimonia per ringraziare il Dr. Manganaro e gli uomini della sua squadra.