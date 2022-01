L’Atletica Alto Lazio e la Finass Atletica Viterbo programmano la stagione agonistica 2022

Riceviamo e pubblichiamo

(F.M.) Il gruppo dell’Atletica Alto Lazio come tutti gli anni organizza e programma gli impegni annuali dei propri settori, giovanili, agonistici e master, sicuramente anche quest’anno risentiranno delle problematiche legate alla pandemia in corso, che purtroppo non ci abbandona e obbliga tutti noi a conviverci. Nonostante tutto il settore giovanile, porta avanti regolarmente gli allenamenti e inizierà a riprendere le attività previste nelle varie manifestazioni nel cross o su pista appena saranno stilati i calendari 2022. Per quanto riguarda il settore agonistico Assoluto che non ha mai smesso di prepararsi, allenandosi in previsione dei primi impegni Indoor e nelle campestri previsti nei primi tre mesi dell’anno, ad iniziare dal CDS assoluto di cross previsto in regione che porterà alle finali nazionali previste a Trieste a metà marzo. Tanti altri impegni Indoor in regione previsti sul pistino coperto a Rieti, inoltre, fasi e finali Nazionali previste ad Ancona e Padova dove molti atleti della società potranno mettersi in mostra ad iniziare dal gruppo Juniores, Promesse e Senior maschile e femminile, seguiti da un nutritissimo gruppo di allievi ed allieve, con molti di loro provenienti dal ricco serbatoio giovanile dell’Atletica Finass Viterbo e tanti altri che, in questo anno potrebbero fare il salto di qualità e raggiungere i meritati traguardi che si erano prefissi. Questi e tanti altri atleti della società che si allenano abitualmente al Campo Scuola di Viterbo nel corso dell’anno prenderanno parte e cercheranno di ottenere il massimo anche nei vari campionati Italiani di Società ed Individuali, oltre alle fasi regionali, che saranno programmati nel calendario estivo, da aprile a ottobre e disputati sui vari campi d’Italia, su pista, nei lanci, nei cross, nella marcia ecc…. Stessa cosa cercherà di fare il nutrito gruppo del settore Master che ha base operativa a Civita Castellana con oltre 60 atleti tesserati, quest’anno arricchito anche dall’ingresso di altri fortissimi atleti, già nelle prossime varie fasi dei cross, provinciali e regionali, nelle varie gare e campionati su strada previsti per questo settore, come Roma-Ostia, Maratona di Roma, Firenze, Milano ecc…., e qualche uscita fuori nazione come Berlino, New York, Madrid ed altre.

La società tutta, Dirigenti, Tecnici ed atleti saranno concentrati per una ripartenza, nel rispetto delle norme vigenti, che rilanci ulteriormente il sodalizio dell’Atletica Alto Lazio e della Finass Atletica Viterbo che nell’anno 2021 hanno rappresentato l’atletica viterbese con circa il 70% degli atleti tesserati in provincia, oltre 600 su poco più di 900. Sempre nel corso del 2021 hanno festeggiato i loro primi 40 anni di attività, con la pubblicazione e presentazione del libro “La NOSTRA STORIA” 40 anni di corsa, ideato e scritto dall’instancabile prof. Giuseppe Misuraca , tecnico dell’Alto Lazio e presidente della Finass Atletica Viterbo. Quindi tutto lo staff dirigenziale e tecnico auspica un sereno anno 2022 a tutti i propri tesserati, ricco di risultati.