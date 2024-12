L’attrice Cristiana Dell’Anna a Santa Fiora per la proiezione del film “Cabrini”

“Ciak a teatro”: continua a Santa Fiora l’iniziativa che trasforma il teatro Camilleri in sala cinematografica, proponendo una rassegna di proiezioni durante le festività natalizie. Dopo l’apertura con Il ragazzo dai pantaloni rosa, il prossimo appuntamento è in programma per domenica 15 dicembre, alle ore 17, con la proiezione del film Cabrini, diretto dal regista messicano Alejandro Monteverde e prodotto da Angel Studios. L’evento sarà arricchito dalla presenza di Cristiana Dell’Anna, protagonista della pellicola e legata al territorio di Santa Fiora, che condividerà curiosità e retroscena di questa produzione internazionale.

Il commento dell’amministrazione comunale

“È sempre un piacere incontrare Cristiana qui a Santa Fiora – commenta Beatrice Forteschi, consigliera comunale con delega a istruzione, associazioni e volontariato –. Quando abbiamo pianificato questa rassegna, desideravamo aprire con Cabrini, anche per il legame personale dell’attrice con il nostro territorio. La sua disponibilità ha reso possibile la programmazione di questa proiezione in una data che le consentisse di essere presente, rendendo l’evento ancora più significativo”.

La storia di Cabrini e il calendario delle prossime proiezioni

Cabini racconta la vita della suora missionaria Francesca Saverio Cabrini, che affrontò numerose difficoltà per portare avanti la sua opera di beneficenza tra gli immigrati a New York. Morta nel 1917 a Chicago, è stata proclamata santa nel 1946, diventando la prima cittadina statunitense a ricevere tale riconoscimento. La biglietteria del teatro Camilleri aprirà un’ora prima dello spettacolo. La rassegna proseguirà con Un mondo a parte di Riccardo Milani, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 21, e con Robot selvaggio di Chris Sanders, in cartellone lunedì 6 gennaio alle ore 17.