Lega, Notazio scelto per seguire gli sviluppi del futuro Aeroporto di Viterbo

La responsabile regionale del dipartimento infrastrutture Lazio della Lega, On. Anna Bonfrisco, d’intesa con il Coordinatore regionale Sen. Claudio Durigon, hanno affidato la responsabilità di seguire gli sviluppi del futuro Aeroporto di Viterbo al Dott. Fabio Notazio, già Assessore cultura e turismo del Comune di Montefiascone.

“Lo Scalo Viterbese – dichiara Notazio- rappresenta per la Lega un polo strategico per lo sviluppo economico del Paese e del Lazio e sarà oggetto di una tempestiva riunione con i vertici nazionali subito dopo le festività natalizie”.

“Si torna dunque a parlare prepotentemente di uno vero e proprio scalo aeroportuale a Viterbo – spiega Notazio- che sottolinea l’importanza di una revisione della bozza del piano nazionale degli aeroporti che ribadisca la necessità di localizzare nella Tuscia lo scalo che l’ENAC, dopo lunghi studi, aveva assegnato a Viterbo”.

“Una nomina che mi riempie di orgoglio e che riaccende una speranza per avere un’opera strategica d’importanza nazionale – conclude Notazio- per questo ringrazio il Minstto Salvini, il Senatore Claudio Durigon, l’On Anna Bonfrisco, i vertici regionali della Lega e il coordinatore provinciale Andrea Micci per la fiducia accordatami”.