Lega Viterbo: “Al via raccolta di alimenti, medicinali e indumenti per il popolo ucraino”

Riceviamo dal Coordinamento provinciale Lega Viterbo e pubblichiamo

Al via da domani una raccolta solidale di generi alimentari, prodotti per l’igiene, vestiti e medicinali in favore del popolo ucraino. L’iniziativa di solidarietà voluta dalla Lega avrà inizio domani e proseguirà nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la raccolta di generi alimentari ciò che occorre sono cibi non deperibili e a lunga conservazione come pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, merendine, marmellate, tonno e carne in scatola.

Sarà possibile donare anche vestiti e quanto altro possa essere d’aiuto ad affrontare le rigide temperature invernali (sciarpe, maglioni, cappotti, scarpe ma anche biancheria nuova, coperte e lenzuola).

Chiunque voglia prendere parte all’iniziativa potrà contattare il numero 338 3548770 o il 333 3552998 e successivamente recarsi presso il centro di raccolta attivato per l’occasione presso il Centro Sportivo Bullicame, in Strada Terme 2B. Quanto sta accadendo in Ucraina e al suo popolo rappresenta una delle pagine più dure della storia recente, e merita la solidarietà e l’impegno di ognuno di noi.