Lettere al Direttore: “Diventiamo tutti patrimonio dell’Unesco”

Riceviamo da Pietro Falzacappa e pubblichiamo

Tarquinia, come tutti sanno, ormai da 15 anni è diventata patrimonio dell’Unesco. Ebbene, oggi, grazie alla presenza di questo dannato coronavirus, possiamo diventare tutti patrimonio dell’Unesco. Anzi, dirò di più: solo se ciascuno di noi diverrà patrimonio dell’Unesco potremo essere certi di riuscire a debellare quanto prima questo virus killer.

Non lo dico tanto per vantarmi, ma ormai da oltre un mese anch’io sono diventato patrimonio dell’Unesco.

Non pensiate sia difficile, perché in realtà è facilissimo diventare patrimonio dell’Unesco.

Lo affermo senza temere smentita alcuna: oggi chiunque può diventare patrimonio dell’Unesco. Anzi, per il nostro bene, e per il bene di tutti noi, è assolutamente necessario che ciascuno di noi divenga al più presto patrimonio dell’Unesco.

Fate come me: non perdete tempo andando in giro chissà dove, vogliatevi bene: diventate al più presto patrimonio dell’Unesco. Come ho fatto a diventare patrimonio dell’Unesco? Semplice: Un esco quasi mai.