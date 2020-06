Londra, allerta meteo dal Met Office: nel weekend previsti forti temporali sulla capitale

Il clima caldo in questi giorni londinesi pare destinato a salutare, almeno per qualche giorno: e se questa settimana la capitale britannica ha visto finora alcune delle temperature più calde dell’anno, con un’aspettativa di superare i 30 ° C nei prossimi giorni, la parentesi d’inizio estate per presto concludersi questo fine settimana poiché nuovi temporali stanno per colpire la città, tanto che è stata attivata un’allerta meteo.

Il Met Office ha infatti fissato un livello giallo di allarme dalle 12 di venerdì 26 giugno a sabato 27 giugno alle 06: l’allerta riguarda tutta Londra, quindi è meglio evitare di pianificare di prendere il sole in uno dei parchi della città.

Nonostante le previsioni burrascose, sarà comunque ancora piuttosto caldo, con massime di 27° C venerdì prima di raffreddarsi a 21° C sabato.

Gli esperti avvertono che le tempeste potrebbero causare inondazioni in alcune aree: c’è una piccola possibilità che case e aziende possano essere allagate rapidamente, con danni ad alcuni edifici causati da inondazioni, fulmini, grandine o forti venti. In caso di alluvioni o fulmini, esiste la possibilità di ritardi e alcune cancellazioni per i servizi di treni e autobus.

Rovesci e allagamenti improvvisi potrebbero causare condizioni di guida difficili e la chiusura di alcune strade. C’è una remota possibilità che alcune comunità vengano isolate a causa di strade allagate. Infine, secondo gli esperti, esiste una leggera possibilità che si verifichino interruzioni di corrente e che altri servizi ad alcune case e aziende possano essere temporaneamente sospesi.