Londra, casi Covid in calo in 22 distretti. E secondo Cambridge oltre un residente su tre potrebbe già aver avuto il virus

I casi di Covid-19 sono in calo in 22 distretti di Londra, secondo gli ultimi dati settimanali che paiono indicare come la seconda ondata nella capitale potrebbe aver raggiunto il picco all’inizio di gennaio.

Il calo maggiore, del 25,4%, si è verificato ad Havering nella settimana fino al 9 gennaio, seguito da Bromley (25%), Kingston (21,8%), Richmond (21,6%), Sutton (21,5%) e Merton (18,2%). Anche East London, la zona più colpita della città, sta mostrando delle diminuzioni, con casi confermati in calo del 15,9% a Redbridge, dell’11,5% a Tower Hamlets, del 7,6% a Barking e Dagenham e del 7,5% a Bexley. Cali minori in aree come Enfield, Barnet, Hammersmith e Fulham, Camden, Waltham Forest, Wandsworth, Greenwich, Haringey, Hackney e la City of London, Westminster, Hounslow e Lewisham.

Tuttavia, dieci distretti stanno ancora registrando aumenti, con il più elevato a Ealing con il 12,9 per cento, seguito da Lambeth con il 12,2 per cento e Southwark con il 9,2 per cento.

La seconda ondata sembra dunque aver raggiunto il picco il 4 gennaio, con un tasso sui sette giorni nella capitale di 1.117,1 nuovi casi ogni 100.000 londinesi e 100.112 casi in quella settimana, rispetto a un tasso di 993,4 registrato il 9 gennaio con 89.026 casi nella settimana di riferimento.

Il professor Kevin Fenton, capo della sanità pubblica di Londra, ha dichiarato allo Standard: “I tassi di casi a Londra rimangono estremamente alti e questa settimana è stato diagnosticato il Covid a circa 10.000 londinesi al giorno”. Un livello di trasmissione grave, che continua a esercitare pressioni sul NHS.

“Abbiamo settimane difficili davanti a noi. Questa variante più contagiosa significa che è improbabile che vedremo cali bruschi come successo nella prima ondata, e più a lungo i casi rimangono alti, più morti vedremo “. Il direttore regionale di Londra per la sanità pubblica in Inghilterra ha aggiunto: “Ecco perché dobbiamo lavorare il doppio per ridurre la trasmissione e ridurre le infezioni. Restare a casa e tagliare i nostri contatti fermerà la diffusione del virus, ridurrà i casi più rapidamente e, in definitiva, salverà vite umane “.

Gli ospedali della città sono sottoposti a un’enorme pressione: ci sono stati 875 ricoveri per coronavirus negli ospedali della capitale il 12 gennaio e 5.846 nella settimana precedente. Il tasso di infezione a sette giorni per i londinesi di età pari o superiore a 60 anni, che sono più vulnerabili al coronavirus, rimane ancora preoccupantemente alto con 878,9 nuovi casi nella settimana fino al 9 gennaio su 100.000. Altre 1.248 vittime sono state annunciate giovedì nell’intero Regno Unito, di cui 197 a Londra, portando il totale per la città a 10.550 da quando la pandemia ha avuto inizio.

Secondo una nuova ricerca pubblicata stamani dall’Evening Standard, il tasso R è sceso al di sotto di uno a Londra, segno che il lockdown sta iniziando ad avere effetto. I ricercatori, dell’Università di Cambridge, hanno anche stimato che fino al 36% dei londinesi potrebbe aver già avuto il virus, il dato più alto di qualsiasi regione del Regno Unito.