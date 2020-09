Londra non rinuncia (del tutto) al suo Natale: tornano le piste di pattinaggio su ghiaccio alla Tower of London e a Hampton Court Palace

Con Winter Wonderland ufficialmente annullato e la conferma della rinuncia allo spettacolo pirotecnico di fine anno, il Natale a Londra vive a causa del Covid-19 un 2020 molto sotto le ormai tradizionali e altissime aspettative.

Ma qualche straordinario spunto invernale di atmosfera natalizia resiste nella capitale britannica, soprattutto per chi ama sfrecciare sul ghiaccio in alcune delle ambientazioni più iconiche di Londra come sfondo. I punti di interesse turistico come la Torre di Londra e Hampton Court Palace hanno infatti entrambi confermato che quest’inverno riproporranno le loro piste di pattinaggio sul ghiaccio e le prenotazioni sono già aperte.

La Tower of London allestirà la sua più grande pista di pattinaggio su ghiaccio per ospitare un’attività socialmente distanziata all’ombra dell’iconica fortezza sulle rive del Tamigi. Le misure di sicurezza includono sessioni di pattinaggio sfalsate e strutture per il lavaggio e l’igienizzazione delle mani. L’attrazione aprirà il 14 novembre e resterà aperta fino al 3 gennaio 2021, con adulti che pagheranno £ 16 e prezzi per bambini a partire da £ 11,50.

Nel frattempo, il 20 novembre, anche Hampton Court Palace aprirà per sei settimane di sessioni di pattinaggio, agli stessi prezzi della Torre di Londra, ma con l’ex dimora del re Enrico VIII come sfondo. I gestori delle due attività descrivono le nuove misure di sicurezza come “gold standard”.