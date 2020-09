Londra, il sindaco conferma la cancellazione dei fuochi d’artificio di capodanno a causa del coronavirus

Sadiq Khan ha confermato che lo spettacolo dei fuochi d’artificio di Capodanno a Londra non si terrà come al solito quest’anno: parlando questa mattina a LBC Radio, il sindaco di Londra ha chiarito come che “non accadrà nulla” nella capitale il 31 dicembre di quest’anno a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

Di solito c’è un enorme spettacolo di fuochi d’artificio sul Tamigi con il London Eye e le Houses of Parliament sullo sfondo per celebrare New Year’s Eve, l’inizio del un nuovo anno: enormi folle di persone, sia londinesi che turisti, si radunano lungo le rive del fiume, si ammassano nei bar e si accalcano nelle strade per assistere allo spettacolo pirotecnico.

Ma quest’anno non è in programma nulla di tutto ciò, per motivi di sicurezza a causa dell’epidemia di coronavirus. Khan ha detto che, invece, il municipio sta lavorando a un progetto che le persone possano godersi in sicurezza dalle proprie case. La questione se pub e bar saranno aperti a Capodanno dipende invece molto da cosa accadrà con il virus e dal numero di casi da oggi a allora.

“Non ci saranno fuochi d’artificio quest’anno come negli anni precedenti. Semplicemente non possiamo permetterci di radunare il numero di persone che si riuniscono a Capodanno. Quello su cui stiamo lavorando è qualcosa di cui le persone possono godere nel comfort e nella sicurezza del proprio salotto in TV. Non possiamo perdere quello spazio perché il capodanno è un’opportunità per le persone di vedere quanto è meravigliosa la nostra città e, in particolare durante una recessione, dobbiamo continuare a investire nella nostra città e nelle persone che vengono a Londra”.

Un portavoce del sindaco di Londra ha dichiarato: “Stiamo attualmente elaborando piani per garantire che il nuovo anno a Londra venga inaugurato in modo spettacolare ma sicuro. Un annuncio verrà fatto a tempo debito”.