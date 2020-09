loSportdiTarquiniaRiparte: dal 14 settembre ripartono i corsi di prepugilistica dell’Asd Angelo Jacopucci Boxe

#loSportdiTarquiniaRiparte: dopo la pausa forzata per il lockdown, uno spazio su lextra.news per le associazioni sportive per promuovere la propria ripartenza (ringraziamo per l’idea l’asd Angelo Jacopucci Boxe che, volentieri, ospitiamo per prima!)

L’Asd Angelo Jacopucci Boxe riparte con i corsi di prepugilistica da lunedì 14 settembre con tutte le precauzioni previste per contrastare la diffusione del Covid-19 e proseguire le attività interrotte a marzo. La società ci tiene a sottolineare che, anche sotto lockdown, gli istruttori hanno continuato a sostenere stage di aggiornamento in modalità e-learning eseguiti dalla federazione pugilistica italiana valevoli anche per il mantenimento della qualifica acquisita. La società, che riporta orgogliosamente il nome del pugile tarquiniese, attualmente conta più di 80 iscritti tra bambini/e, ragazzi/e e adulti.

Una delle più importanti delle attività svolte è quella propedeutica rivolta ai bambini/ragazzi di età compresa dai 6 agli 11 anni di età che attraverso il gioco vuole insegnare i veri valori di uno sport sano contrastando temi importanti quali il bullismo.

Chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina può chiedere ogni informazione sia recandosi direttamente presso la palestra Silvio Vana, in via Bruschi Falgari, 13, a Tarquinia, o contattare (per orari ecc) Vincenzo Ginestra al 329 4278397.