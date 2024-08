Luci su Massenzio: gli appuntamenti di agosto nella suggestiva cornice della Villa

Durante tutto il mese di agosto, la Villa di Massenzio apre le sue porte ogni sabato sera e le prime domeniche del mese, offrendo una straordinaria esperienza culturale con il nuovo impianto di illuminazione. La Villa sarà accessibile dalle 10 alle 22, con ultimo ingresso previsto per le 21:30. Questa iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e include una serie di eventi e visite guidate per permettere a tutti di esplorare e apprezzare questo affascinante sito storico.

Eventi Imperdibili: Storia e Astronomia alla Villa di Massenzio

Il programma di eventi inizia domenica 4 agosto alle 19:30 con una visita guidata nell’ambito della seconda edizione di “ALTrE Piazze – Festival delle Terrazze”. Il tour, dal titolo “Un viaggio tra storia, architettura e cultura”, porterà i partecipanti alla scoperta della residenza dell’imperatore Massenzio, concludendosi al tramonto sulla terrazza sopra la cripta del Mausoleo di Romolo. Questo mausoleo, dedicato al figlio dell’imperatore, rappresenta un importante monumento dell’epoca, e la visita terminerà con l’accesso al Casale Torlonia e la vista mozzafiato del tramonto.

Il 12 agosto, la Villa ospiterà la conclusione degli eventi dedicati alle stelle cadenti, che iniziano il 10 e 11 agosto al Planetario. La notte di San Lorenzo, il Circo di Massenzio accoglierà i visitatori per una serata di proiezioni delle meteore e della luna, seguita dall’osservazione del cielo con la guida degli astronomi del Planetario.

Luci e Rievocazioni Storiche alla Villa di Massenzio

Il sabato 24 agosto, dalle 19 alle 21:30, non perdere “Luci su Massenzio. La Villa di Massenzio Racconta”, un evento che prevede tre postazioni didattiche nel complesso monumentale per esplorare la vita della villa imperiale in italiano e in inglese.

Infine, il 31 agosto, l’evento di rievocazione storica “Passeggiando con Massenzio”, organizzato con il Gruppo di rievocazione storica Protectores Domini Nostri, offrirà l’opportunità unica di ascoltare la storia del monumento narrata direttamente dall’imperatore Massenzio. Durante la serata, i visitatori potranno anche assistere a una suggestiva rievocazione storica che riporta in vita la figura dell’imperatore e i suoi fedeli pretoriani.

Il programma di “Luci su Massenzio” proseguirà anche a settembre con aperture serali, visite guidate e rappresentazioni storiche. Non perdere questa occasione unica di vivere la storia in un contesto spettacolare!