L’urna con il corpo di Santa Lucia Filippini torna a Tarquinia per il Giubileo

Giovedì 27 ottobre l’urna con il corpo di Santa Lucia Filippini farà ritorno a Tarquinia. Un evento straordinario per la Città e per la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e momento culminante dei festeggiamenti per il giubileo dei 350 anni dalla nascita della Maestra Santa (1672-2022) che hanno preso il via lo scorso gennaio.

Dalla cripta della chiesa cattedrale di Santa Margherita a Montefiascone, dove è conservata, l’urna giungerà a Tarquinia, in piazza Matteotti, alle ore 17. Sarà accolta dall’abbraccio della sua città natale e dal saluto del Sindaco Alessandro Giulivi. Quindi si formerà il corteo, accompagnato dalla Banda Musicale “Giacomo Setaccioli” sino al Duomo, dove l’Arcivescovo Mons. Fabio Fabene, Segretario della Congregazione per le Cause dei Santi, presiederà l’eucaristia.

La Santa resterà solennemente esposta nel Duomo sino a domenica 30 ottobre, dove ognuno potrà venerarla: un fitto programma di cerimonie scandirà i quattro giorni di festa, con la partecipazione degli alunni e degli ex-alunni dell’Istituto Santa Lucia Filippini di Tarquinia e delle diverse parrocchie, con la liturgia delle ore cantata dalle monache benedettine, un concerto e con la messa conclusiva presieduta dal Vescovo Diocesano Gianrico Ruzza nel mattino di domenica. È prevista la partecipazione di un gran numero di Maestre Pie Filippini, che in tutto il mondo continuano a diffondere il carisma della santa tarquiniese, guidate dalla Madre Generale, Ascenza Tizzano. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato degli eventi.