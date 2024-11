“Ma che boomer!”: nella biblioteca comunale di Vignanello: incontri gratuiti di educazione digitale per i meno giovani

Riceviamo e pubblichiamo

Proseguono senza sosta, nella biblioteca comunale di Vignanello, gli appuntamenti culturali e le iniziative per tutti i cittadini, con un’attenzione particolare nei confronti di bambini e meno giovani.

“Ma che boomer!”: un corso per navigare nel digitale

La prossima, dal titolo “Ma che boomer!”, un servizio smart e innovativo rivolto alla cittadinanza, soprattutto alla fasce più anziane, sarà presentata lunedi 25 novembre presso il Centro Sociale Anziani “Mario Alessandro Petti” di Vignanello.

Il progetto, curato da Centro Studi Criminologici, si articola in alcuni incontri formativi incentrati sull’educazione digitale: come usare al meglio il proprio smartphone? Come gestire la posta elettronica? Come attivare la Carta d’identità Elettronica e lo Spid? Quali sono i pericoli della rete?

Un’iniziativa gratuita sostenuta dalla Regione Lazio

Il corso, gratuito e aperto a tutti, è attivato dalla Biblioteca Comunale di Vignanello ed è sostenuto dalla Linea di Intervento realizzata con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019