Makeup di Natale: i prodotti top per brillare sotto le feste

Inizia il conto alla rovescia per il Natale. Tra la frenesia dei regali da fare e gli aperitivi in cui augurarsi buone feste, non è facile trovare il tempo per organizzare al meglio gli outfit e il makeup da sfoggiare durante le feste.

Mai come nel periodo natalizio, infatti, possiamo dedicarci a un trucco speciale e unico. Quale migliore occasione per sfoggiare glitter e colorati luccichii? Attenzione, però, il rischio di esagerare e ottenere un effetto “albero di natale” è dietro l’angolo.

Via libera ai glitter ma con armonia, così come makeup più strutturati ma da equilibrare attentamente. L’importante è saper moderare i colori e le texture. Certo, è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto se non si è delle makeup artist esperte.

Per fortuna, in nostro aiuto arriva Abiby, l’e-commerce numero uno in Italia nel settore beauty che offre tutto l’occorrente per brillare in questo periodo di feste.

I prodotti che troviamo sullo shop online rispondono a standard elevati e vengono selezionati con attenzione da esperti beauty. In questo modo si può essere sicure di utilizzare solo i migliori cosmetici sul mercato, scelti accuratamente tra centinaia di brand già noti all’estero ed emergenti in Italia.

Con le tips e le dritte del magazine online di Abiby, inoltre, sapremo sempre come utilizzare al meglio i prodotti per creare un makeup natalizio davvero perfetto.

Se lo scopo è realizzare un trucco per un party di Natale tra amici, l’ideale è focalizzare l’attenzione solo su una parte del viso, occhi o bocca a scelta.

Con il Rossetto Cremoso Opaco del brand Folly Fire, nella tonalità Looking?, si è certe di calarsi nel mood più natalizio che ci sia. Il rosso intenso di questo rossetto sembra creato apposta per le feste, con una formulazione che garantisce una lunga durata e un’idratazione continua.

Se invece si volesse puntare tutto sullo sguardo, i Glitter dello storico marchio Lord&Berry saranno l’arma vincente per attirare l’attenzione su di sé. Il consiglio è di usarli in combinazione con un Ombretto in Crema come quello di Phase Zero per assicurarsi un colore pieno e un’aderenza ottimale grazie al finish cremoso del prodotto.

Al contrario, per creare un makeup completo per tutto il viso, è opportuno riequilibrare tutti gli elementi in modo da ottenere un risultato elegante.

Si può optare quindi per ombretti dai colori opachi senza l’utilizzo di glitter ma aggiungendo l’Eyeliner Ultra Precision di Doucce. Un leggero smokey eyes abbinato a un rossetto nude lascerà a tutti bocca aperta, per un trucco di classe e naturale che non passerà di certo inosservato. Tutto l’anno ma soprattutto durante le feste, Abiby si rivela sempre il miglior alleato delle beauty addicted.