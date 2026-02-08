Maltempo nella Tuscia: strade provinciali chiuse e senso unico alternato, aggiornamento della Provincia di Viterbo

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio, la Provincia di Viterbo ha diffuso un aggiornamento sulla situazione della viabilità provinciale, con diverse strade attualmente chiuse o soggette a limitazioni.

Al momento risultano chiuse al traffico le seguenti arterie:

SP Teverina (nel tratto del comune di Celleno)

SP Valle di Bagnoregio

SP 6 Bagnorese

Sono invece attivi sensi unici alternati su:

SP di Castro (nel tratto del comune di Canino)

SP 77 Castel Sant’Elia

SP Sipiccianese (nel tratto di Sipicciano)

Il personale stradale provinciale è impegnato senza sosta nel monitoraggio della situazione e negli interventi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino delle normali condizioni di viabilità, in coordinamento con i Comuni e le altre autorità competenti.

Chiusura della SP 6 Bagnorese: predisposte deviazioni

In particolare, a seguito del maltempo, la SP 6 Bagnorese è stata chiusa all’altezza del km 9. La Provincia ha predisposto percorsi alternativi per limitare i disagi:

Direzione da Bagnoregio verso Viterbo: deviazione sulla SP 130 Cunicchio in direzione Montefiascone.

deviazione sulla SP 130 Cunicchio in direzione Montefiascone. Direzione da Viterbo verso Montefiascone: al km 7 della SP 6 Bagnorese è presente la segnalazione di strada chiusa al km 9, con deviazione su strada comunale laterale in direzione Bagnoregio.

Invito alla prudenza

La Provincia di Viterbo invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali, considerato il possibile evolversi della situazione nelle prossime ore.