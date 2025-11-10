Maremmana, vittoria rotonda ad Allumiere: 0 a 4 con Franceschi e Guzman

Vittoria rotonda per la Maremmana, che nella sesta giornata del campionato di Prima Categoria girone A supera 4-0 l’Allumiere in trasferta. Dopo un avvio di stagione sottotono, la formazione bianconera di Montalto di Castro sembra aver ritrovato ritmo e fiducia e con tre vittoria di fila ha accorciato a tre lunghezze il distacco dalla capolista Vetralla 1928. L’Allumiere, squadra giovane e vivace nella prima frazione, ha avuto una chance importante al 20’, ma non è riuscita a concretizzare.

Franceschi protagonista: doppietta e prestazione da leader

Dopo una prima mezz’ora equilibrata, la Maremmana ha preso il controllo del gioco grazie alle incursioni di Rosati, Franceschi e Chiaranda. Il vantaggio è arrivato proprio con Franceschi, autore di una percussione personale conclusa con precisione per l’1-0. Nella ripresa l’Allumiere ha reagito centrando due pali in rapida successione, ma la Maremmana ha saputo resistere e colpire in contropiede: al 62’ ancora Franceschi ha trovato il raddoppio con un tiro a giro, firmando la doppietta personale.

Guzman chiude i conti, domenica sfida con la Fulgur Tuscania

A completare la festa bianconera ci ha pensato Guzman, autore del 3-0 al 67’ e del definitivo 0-4 nel finale, su assist rispettivamente di Rosati e Chiaranda. Un successo importante, che rappresenta il miglior risultato stagionale della Maremmana e conferma la crescita del gruppo. La squadra tornerà in campo domenica 16 novembre al campo Martelli per affrontare la Fulgur Tuscania, attualmente a quota dieci punti: il match sarà un test significativo per verificare la continuità di una formazione che sembra aver finalmente trovato equilibrio e identità di gioco.