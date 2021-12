Matrimonio Invernale: 5 Idee Originali per Foto Magiche

I matrimoni invernali non sono una scelta comune.

Quando pensiamo a un ricevimento di nozze, spesso immaginiamo un party all’aperto in una calda giornata estiva, dove sposi e invitati indossano abiti svolazzanti e leggeri e i colori accesi della stagione riscaldano l’atmosfera.

Scegliere di sposarsi in inverno può avere dei lati negativi: primo fra tutti il freddo e la possibilità di maltempo che rende difficile organizzare un ricevimento all’esterno.

Tuttavia, gli amanti della stagione più fredda ma anche magica dell’anno potrebbero trovare l’atmosfera tipica dell’inverno uno scenario ideale per coronare il loro sogno d’amore.

Ci sono diverse caratteristiche capaci di rendere ancora più unico il tuo giorno speciale se decidi di sposarti in inverno.

Ecco 5 idee per rendere il tuo album fotografico matrimonio degno delle fiabe invernali più belle.

1. Passeggiata nella natura innevata

La caratteristica dominante dei paesaggi invernali è la neve. Usala a tuo vantaggio per realizzare delle foto matrimonio magiche.

Un bella passeggiata nella natura innevata può regalare scatti surreali, in cui il bianco dell’abito si mescola allo sfondo e il cielo dai toni bianchi e grigi crea un’atmosfera quasi sospesa.

Per evitare di soffrire il freddo, la sposa potrà sfoggiare una bella pelliccia (ecologica) e anche degli stivaletti chic, mentre lo sposo potrà indossare un cappotto di lana elegante e magari un cappello in stile vintage.

2. Caldo abbraccio

Non c’è niente di meglio delle manifestazioni d’affetto catturate attraverso scatti spontanei.

Un set di foto tenero e romantico d’inverno potrà ritrarre i due sposi in un caldo abbraccio, magari avvolti in una coperta morbida e dalla texture particolare per creare un gioco visivo interessante.

3. Decorazioni naturali

Per le decorazioni della sala dove si terrà il ricevimento, ispirati alla stagione utilizzando elementi naturali come pigne, piccoli alberi sempreverdi e centrotavola con aghi di pino, candele profumate e un tocco di tartan che richiama le baite di montagna.

Scatta foto significative, ritraendo le fedi nuziali accanto ad elementi naturali e aggiungendo un tocco green al bouquet della sposa.

4. Contrasto di colori

Dal momento che la dominante di colore per le foto scattate all’aperto sarà il bianco della neve e i toni freddi del cielo, usa sapientemente i contrasti cromatici per rendere tutto più dinamico.

Accosta al bianco dell’abito nuziale i fiori colorati del bouquet e approfittane per metter in risalto l’incarnato e il make-up della sposa con raffinati primi piani.

5. Dettagli scintillanti

Le luci e le scintille di piccoli fuochi d’artificio sono il complemento ideale per un matrimonio invernale.

Cattura scatti magici in cui gli sposi sono circondati dal calore dei loro cari e tante luci scintillanti provenienti da stelle filanti come quelle che si accendono a capodanno.

In questo caso, la tecnica fotografica farà la differenza: leggi questa guida e sperimenta in base al risultato che vuoi ottenere.

Realizzare delle foto speciali per il tuo matrimonio invernale sarà un gioco da ragazzi: sfrutta queste idee e un pizzico di creatività per un album foto matrimonio da sogno.