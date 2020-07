Maury’s Com Cavi Tuscania, quarta stagione in A per Alessio Ragoni

Riceviamo e pubblichiamo

Alessio Ragoni, classe 2000, schiacciatore/opposto di 193 cm di altezza, sarà per il quarto anno consecutivo nel roster ufficiale della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Tra i migliori prodotti del vivaio tuscanese, nel 2018 ha preso parte ad una collegiale con la Nazionale under 20 e l’anno successivo è stato protagonista, sempre nelle fila del Tuscania Volley, nella Final Eight di Junior League a Castellana Grotte. Ancora nel 2019 ha esordito in A2 nelle fasi finali del campionato.

Quarto anno consecutivo in prima squadra, significa che la società si aspetta molto da te. Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione? “Innanzitutto, ringrazio per intero la società che ogni anno punta su di me e sulla mia crescita. I miei obiettivi per la prossima stagione sono sicuramente quelli di continuare a migliorare come giocatore per la mia squadra, magari anche in vista di una possibile Junior League u21”.

Hai sempre vestito la maglia bianco azzurra e sei sicuramente un esempio da seguire per i tanti ragazzini delle giovanili. Cosa ti senti di dire almeno ai più grandicelli, che consigli puoi dargli? “Quando mi trovo a parlare con i ragazzi delle giovanili cerco sempre di aiutarli e spronarli a dare il massimo perché sono convinto che questo sport possa tirare fuori moltissime qualità di ciascuno”.

Come riesci a conciliare l’Università con l’impegno agonistico? “La pallavolo è una grandissima passione ma lo studio deve essere sempre presente in un atleta. Personalmente cerco di dare ad entrambe la stessa importanza”.

CARRIERA

202/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2019/2020 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2018/2019 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2017/2018 A2 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania