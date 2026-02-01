Maury’s Com Cavi Tuscania supera Sorrento 3-1 e conquista la Final Four di Coppa Italia

La Maury’s Com Cavi Tuscania si impone per 3-1 sulla Romeo Meta Volley Sorrento e conquista la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, tornando tra le protagoniste della competizione dopo tre stagioni. Il successo è maturato al palazzetto dell’Olivo, gremito per l’occasione, al termine di una gara durata quasi due ore. Nonostante il punteggio finale, la formazione campana ha mostrato organizzazione e qualità, confermandosi squadra competitiva anche in trasferta.

La partita e le formazioni in campo

All’inizio del match, diretto dagli arbitri Madalina Chiriac e Lorenzo Foppoli, coach Perez Moreno schiera Tuscania con Marrazzo in regia e capitan Buzzelli opposto, Borzacconi e Fantauzzo laterali, Festi e Simoni centrali, Rizzi libero. Dall’altra parte, Michele Leone risponde con Petrone al palleggio e Alaia opposto, Iurisci e Ferenciac schiacciatori, Gragnaniello e Apreda al centro, Farcasiu libero. Dopo una fase iniziale equilibrata, i padroni di casa prendono il controllo del primo set grazie all’efficacia a muro e a una serie al servizio che consente l’allungo decisivo fino al 25-13.

L’andamento dei set e la qualificazione

Nel secondo parziale Tuscania mantiene il ritmo, respinge il tentativo di rientro di Sorrento e chiude 25-17. Più combattuto il terzo set, con gli ospiti capaci di portarsi avanti e di chiudere 23-25 dopo una fase finale intensa. Nel quarto set la Maury’s Com Cavi Tuscania riparte con decisione, accelera fin dalle prime battute e, grazie a un netto predominio in attacco e al servizio, chiude il match 25-11. Il successo vale la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di Serie B 2025/2026, confermando il buon momento della formazione tuscanese.

Tabellino

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – ROMEO VOLLEY META SORRENTO 3/1

(25/13, 25/17, 23/25, 25/11)

Durata: ’24, ’27, ’36, ’24

Arbitri: Madalina Chiriac e Lorenzo Foppoli

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 20, Simoni 11, Festi 6, Fusco, Ottaviani 1, Stoleru, Fantauzzo 7, Borzacconi 10, Marrazzo 2, Rizzi (L), Pieri. All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti

ROMEO VOLLEY META SORRENTO: Iurisci 10, Alaia 9, Gragnaniello 8, Gargiulo, Petrone 1, Apreda 6, Farcasiu (L), Arcifa 9, Simoni, Persico, D’Esposito (L), Pezzi, Della Mura 2, Ferenciac 3. All. Michele Leone, Ass. Domenico Pollio

MVP del match Federico Marrazzo premiato da Marco Piozzi della Mediel.