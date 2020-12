Messa in sicurezza e ammodernamento impianti, fondi in arrivo a Vitorchiano

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Fondi in arrivo al Comune di Vitorchiano per la progettazione esecutiva delle opere necessarie a messa in sicurezza e ammodernamento degli impianti del palazzo comunale e del capannone comunale di Via Pirandello. Nella primavera 2021 il Ministero dell’Interno erogherà a favore dell’ente, grazie alla richiesta presentata e alle risorse aggiuntive del Governo, quasi 50.000 euro necessari per opere che potranno essere definitivamente realizzate. Vitorchiano è infatti tra i comuni beneficiari presenti nell’elenco pubblicato dal Viminale, con decreto del 7 dicembre 2020, stilato in base alle conferme di interesse a ricevere i fondi.

“Un’ottima notizia per il nostro Comune – commenta l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – e fondamentale anche per una corretta programmazione delle attività future, ancor più apprezzata vista la carenza strutturale di fondi dedicati alla progettazione a disposizione degli enti locali, in particolare dei più piccoli. Per usufruire di queste risorse assegnate nel 2021, la progettazione dovrà essere affidata in primavera, dopo un successivo e specifico provvedimento di erogazione del contributo che sarà adottato entro il 28 febbraio 2021”.