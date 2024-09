Mondiale di vela a Tarquinia Lido, dopo il tour de force oggi giornata di pausa: i fratelli Tramutola in testa aspettando le regate finali di venerdì

Ph: Francesco Mauro

Mercoledì di regate ad alta intensità a Tarquinia Lido: quella che doveva essere la giornata di riposo al Campionato Mondiale di vela riservato ai catamarani Dart18, si è trasformata in un pomeriggio di agonismo e sfide sul campo gara del tratto di mare di fronte alla località turistica. Dopo che lunedì, infatti, gli equipaggi non sono potuti scendere in acqua per le pessime condizioni meteo, nei due giorni successi si è sfruttato un clima più clemente per recuperare le regate perse, riallineando i risultati con il programma gare.

La classifica si ribalta

Le tre regate disputate ieri hanno completamente stravolto la classifica generale. La coppia francese Morisset-Billard, fino a quel momento in vetta, è scesa fino all’ottava posizione. A prendere il comando sono stati i fratelli Tramutola, rappresentanti dell’Assonautica “G. Maffei” di Tarquinia, che ora guidano la classifica. A inseguirli, due equipaggi britannici: Grant ed Ella May Piggot, e David Lloyd con Jojo Trafford, pronti a dare battaglia nelle ultime sfide.

Relax e attesa per la giornata decisiva

Dopo le fatiche degli ultimi due giorni, la giuria ha deciso di sospendere le regate per la giornata di oggi, anche in vista delle previsioni meteo incerte. Saranno le due regate di venerdì a decretare il campione del mondo, se il tempo lo permetterà. Nel frattempo, gli equipaggi si godono un meritato riposo e avranno l’opportunità di esplorare le bellezze di Tarquinia grazie a delle visite guidate organizzate dall’Assonautica.