Montalto, Corniglia interviene sui lavori alla foce del Fiora

Riceviamo dal consigliere comunale di Montalto di Castro, Francesco Corniglia, e pubblichiamo

Passeggiando alla foce del fiume Fiora. Sul piazzale adiacente al luogo dei lavori ci sono ancora i materiali scavati per le fondamenta dell’idrovora che devono essere smaltiti come rifiuti speciali (così é stato riferito e confermato in consiglio comunale del 30 novembre dal responsabile di servizio llpp). Materiale che si accumula da fine ottobre 2021.

Naturalmente sono stati avvisati gli enti preposti e dato che la situazione rimane invariata da circa tre mesi, vuol dire che va bene così. Altrimenti chi di dovere sarebbe già intervenuto a far rimuovere questi rifiuti speciali. Giusto no?

Resta il fatto che non é proprio una bella cosa da vedere, ma d’altronde cosa c’é di bello in tutta questa storia del progetto di arginatura del Fiora alla sua foce? Niente. A meno che uno non ritenga bello un muro alto tre metri e lungo ottocento metri come argine di un fiume. Un bel controsenso visto che tutti a parole si riempiono la bocca di ambiente e paesaggio, ma nei fatti si girano dall’altra parte.