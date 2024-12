Montalto di Castro, al Padovani il 22 dicembre lo spettacolo di danza contemporanea “La Bella e la Bestia”

Domenica 22 dicembre 2024, il Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro ospiterà lo spettacolo di danza contemporanea “La Bella e la Bestia”, una produzione che celebra l’arte e la creatività rumena: l’evento, realizzato dalla compagnia Mario Dance Atelier, ha l’obiettivo di offrire alla comunità locale e al pubblico rumeno in Italia un esempio del talento artistico della Romania a livello internazionale.

Una storia di accettazione e riflessione sulla condizione umana

“La Bella e la Bestia” non è una classica storia d’amore, ma una riflessione sulla paura dell’Altro e sulla necessità di accettazione. Come sottolinea Cristian Nedea, lo spettacolo esplora il concetto della Bestia come metafora della condizione umana, un simbolo che attraversa la storia dalle antiche narrazioni fino ai giorni nostri. La paura dell’Altro, lo Straniero o lo Sconosciuto, diventa anche paura di sé stessi, in un confronto che tocca temi universali come l’alterità e la percezione del diverso.

La compagnia Mario Dance Atelier e il valore della danza

I ballerini della compagnia Mario Dance Atelier, guidati dal coreografo Mario Grosu, portano in scena uno spettacolo che unisce tecnica e intensità emotiva. Grosu, vincitore del Premio per l’Eccellenza nell’Istruzione 2023 assegnato dalla Fundația pentru Comunitate e MOL România, ha prodotto uno spettacolo che si propone come un linguaggio universale, capace di parlare a tutti. La serata rappresenta un’occasione per condividere un’esperienza artistica profonda e celebrare la danza come ponte tra storia, emozione e cultura.