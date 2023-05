Montalto di Castro, al via i lavori di rifacimento del manto stradale di via Tirrenia, via della Stazione e della Strada Provinciale 140 di Pescia Romana

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di Via Tirrenia, che proseguiranno lungo la Strada Provinciale della Stazione, ai quali si sommerà la riqualificazione della Strada Provinciale 140 a Pescia Romana.

«Voglio ringraziare l’Amministrazione Provinciale ed il Presidente Romoli per l’attenzione dimostrata al nostro territorio – dichiara il Sindaco Emanuela Socciarelli -, la sinergia tra istituzioni è fondamentale per amministrare al meglio la comunità. Siamo in presenza di un intervento molto importante per il nostro territorio – continua il primo cittadino – perché Via Tirrenia attraversa il centro del paese e lo collega con la scuola primaria, con molte attività commerciali e con il centro Monumentale di San Sisto dove c’è anche la biblioteca comunale, mentre la Strada della Stazione rappresenta la principale via di accesso alla nostra Marina. I lavori sulla Strada Provinciale 140, invece, interesseranno il tratto iniziale del Borgo e accompagneranno i nostri turisti verso le splendide spiagge di Pescia Romana».

Il lavoro, oltre a riqualificare il manto stradale, riguarderà anche il consolidamento del ponte ferroviario che conduce alla Marina di Montalto, migliorando la sicurezza della viabilità.

«Un altro importante lavoro che verrà realizzato nei prossimi mesi grazie all’azione amministrativa della Provincia di Viterbo – conclude il Sindaco Socciarelli – è rappresentato dalla costruzione della palestra all’interno dell’Istituto Alberghiero di Montalto, intervento che fa parte dei 10 milioni di euro che l’Ente provinciale ha stanziato per l’edilizia scolastica nel territorio dell’intera Tuscia».