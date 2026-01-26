Montalto di Castro, confronto sul futuro dell’Istituto Alberghiero tra scuola e territorio

Si è svolto il 22 gennaio 2026, presso il Complesso Monumentale di San Sisto a Montalto di Castro, l’incontro di confronto dedicato al futuro dell’Istituto Alberghiero cittadino. L’appuntamento, promosso dall’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro e con la TMC Turismo e Commercio Montalto, ha registrato una partecipazione numerosa, ponendo al centro il tema della formazione e il rapporto tra scuola e tessuto economico locale.

L’ingresso nell’IISS Cardarelli e il dialogo con le imprese

Durante l’incontro è stato illustrato un passaggio rilevante per il futuro dell’offerta formativa: a partire dal prossimo anno scolastico, l’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro entrerà ufficialmente a far parte dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”. Al confronto hanno preso parte numerosi operatori dei settori turistico, ricettivo e della ristorazione di Montalto di Castro e Pescia Romana, che hanno manifestato interesse e disponibilità a collaborare, avanzando proposte concrete per sostenere e rafforzare il percorso formativo, anche in relazione alla crescente difficoltà di reperire personale qualificato nel comparto dell’ospitalità.

Le dichiarazioni di istituzioni, scuola e associazioni

La presenza dell’Amministrazione comunale, rappresentata dalla sindaca Emanuela Socciarelli, ha ribadito il valore strategico della formazione per lo sviluppo del territorio. Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Laura Piroli, che ha sottolineato l’importanza di un confronto costante con il mondo del lavoro per costruire un’offerta formativa aderente alle esigenze reali del settore. A evidenziare il ruolo delle imprese è intervenuta inoltre Rita Stefanelli, presidente della TMC Turismo e Commercio Montalto, confermando l’impegno delle attività locali a sostenere la scuola alberghiera con forme di collaborazione e supporto concreto. L’incontro si è chiuso con un ringraziamento ai partecipanti e con la conferma di un forte interesse condiviso verso il futuro dell’istituto e dei suoi studenti.