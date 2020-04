Montalto di Castro, iniziata la distribuzione a domicilio delle mascherine

Riceviamo e pubblichiamo

È iniziata la distribuzione a domicilio delle mascherine realizzate artigianalmente dalle famiglie di Montalto di Castro e Pescia Romana. La loro consegna sta avvenendo, come stabilito in una riunione con il Comune, il Coc (Centro operativo comunale), con le associazioni di volontariato attraverso l’Arciconfraternita di Misericordia per quanto riguarda il territorio di Pescia Romana, e la Prociv Arci Vulci I per Montalto di Castro.

«Grazie al grande lavoro di alcune famiglie e dei volontari delle associazioni del territorio – dichiara il vicesindaco Luca Benni – stiamo provvedendo a terminare la prima fase di distribuzione gratuita dei dispositivi di protezione individuale, che riguarda prioritariamente le fasce più deboli, a partire dagli ammalati, anziani, disabili e bisognosi. In seguito le mascherine verranno distribuite a tutti i componenti delle famiglie.

Un grande risultato – aggiunge Benni – grazie all’immensa solidarietà dei cittadini e dei volontari che stanno lavorando intensamente in questa lunga emergenza sanitaria. Per tutti coloro che invece non hanno ricevuto la mascherina, nelle zone già battute dai volontari, devono solamente segnalarlo agli stessi. Con un po’ di pazienza riusciremo ad approvvigionare la cittadinanza».