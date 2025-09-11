Montalto di Castro, possibili disservizi idrici il 16 settembre per lavori sulla Dorsale Fiora

Lavori sulla condotta idrica
Il Comune di Montalto di Castro ha informato la cittadinanza che lunedì 16 settembre 2025 saranno eseguiti interventi di manutenzione sulla condotta adduttrice “Dorsale Fiora”.
Possibili conseguenze sulla rete
Durante le operazioni, potranno verificarsi cali di pressione o temporanei disservizi idrici nelle aree servite dalla rete locale. L’amministrazione invita quindi i cittadini a tenere conto dei possibili disagi nella pianificazione delle attività quotidiane.
Comunicazioni istituzionali
L’avviso rientra nelle attività di informazione ai residenti per garantire la massima trasparenza sugli interventi di manutenzione programmata. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal Comune in caso di variazioni o prolungamenti dei lavori.