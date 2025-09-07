Montalto di Castro rinnova il gemellaggio con Amatrice alla Fiera “Amatrice a Cavallo”

La partecipazione alla fiera e i saluti istituzionali

L’Amministrazione comunale ha preso parte alla Fiera “Amatrice a Cavallo”, evento di grande tradizione che unisce cultura, sport e promozione del territorio. A rappresentare il Comune è stato Emanuele Miralli, Presidente del Consiglio Comunale e Delegato agli Eventi e al Turismo, che ha portato i saluti della sindaca Emanuela Socciarelli e di tutta l’amministrazione.

Un ponte tra comunità e tradizioni

Nel corso della visita, Miralli ha ringraziato gli organizzatori e l’associazione di Amatrice per l’impegno profuso nella realizzazione della manifestazione, esprimendo apprezzamento per la riuscita dell’evento. Ha inoltre rivolto un saluto al sindaco di Amatrice, sottolineando il lavoro portato avanti a favore della comunità dopo le difficoltà legate al terremoto.

Il gemellaggio con Maremma D’aMare

Il legame tra i due territori si consolida attraverso il gemellaggio avviato lo scorso anno con Maremma D’aMare, che Miralli ha definito “un ponte di amicizia e collaborazione”. L’amministrazione di Montalto ha rinnovato l’invito ad Amatrice per la prossima edizione di Maremma D’aMare 2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i rapporti culturali e promozionali tra le due comunità.