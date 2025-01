Montalto di Castro, soddisfazione per il Torneo di Natale Aurelia Academy dedicato al calcio giovanile

Montalto di Castro ha ospitato dal 27 al 30 dicembre la prima edizione del Torneo di Natale, un evento sportivo che ha visto la partecipazione di nove società e trentasei squadre provenienti da tutta la regione. Organizzato dall’ASD Aurelia Academy, il torneo ha offerto a circa 500 giovani calciatori l’opportunità di confrontarsi in un ambiente sano e competitivo, condividendo oltre al divertimento in campo anche il pranzo all’interno della struttura. Presenti, oltre ai “padroni di casa” dell’Aurelia Academy, Ischia di Castro, Real Azzurra, Atletico Maremma, Civitavecchia 1920, Vetralla Calcio, Tarquinia Calcio, Manciano Calcio e Perugia Calcio.

Quattro giorni di sport e divertimento

Per quattro giorni, i campi in erba dell’impianto sportivo Incotti sono stati animati da partite entusiasmanti: un percorso calcistico che ha avuto inizio il 27 dicembre con la categoria “Primi calci misti” per i nati nel 2016/17/18, quindi il 28 dicembre spazio alle categorie Pulcini primo e secondo anno per i nati nel 2015 e 2014, per chiudere il 29 con le categorie Esordienti primo e secondo anno per i nati 2013 e 2012. L’evento ha registrato un grande successo di pubblico, con circa 2500 spettatori che hanno assistito alle gare e usufruito dei punti ristoro messi a disposizione dalla società organizzatrice. La giornata dedicata agli Esordienti è stata particolarmente significativa, con la presenza la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli, del vice sindaco Annamaria Fabi e del delegato allo sport Emanuele Miralli, oltre a quella del Delegato della Federazione, sezione di Viterbo, Angelo Moracci.

Un’iniziativa di successo per promuovere lo sport giovanile

Il Torneo di Natale è stato molto più di una semplice competizione sportiva. È stata un’occasione per far incontrare ragazzi provenienti da diverse realtà, per promuovere lo spirito di squadra e il fair play. La manifestazione ha dato modo di confrontarsi, di comunicare, di avvicinare persone nuove, di permettere ai genitori di partecipare in maniera reale e interattiva creando un’esperienza ad alto contenuto emotivo; spettacolo, ma anche di giocare facendo sport offrendo a tutti i giovani calciatori la possibilità di provarci. Il successo di questa prima edizione è un ottimo punto di partenza per le prossime edizioni, che si preannunciano ancora più grandi e coinvolgenti.