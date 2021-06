Montalto, domenica 20 giugno torna il Mercatino da Forte dei Marmi

Riceviamo dal Mercatino da Forte dei Marmi e pubblichiamo

In questi anni, Il Mercatino da Forte dei Marmi ha consolidato la sua presenza in molte località in cui ama tornare. E parliamo di ritorno, anche nella Maremma Laziale, in particolare a Montalto di Castro dove, come l’anno scorso, l’evento viene realizzato in collaborazione con il Comune.

Appuntamento, dunque, per domenica 20 giugno, con il tour 200% FORTE DEI MARMI!

Dalle 8.00 del mattino alle 8.00 di sera, in via Aurelia Tarquinia, piazzale Gravisca e viale Garibaldi sarà possibile fare shopping, nel rispetto delle misure di sicurezza.

I tanti appassionati del “Versilia Style” potranno ritrovare la consueta e rinomata proposta commerciale. Fra le collezioni primavera-estate, abbigliamento di tendenza, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia di alto livello.

Tutti articoli selezionati da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour divenuto così celebre.

Domenica 20 giugno, Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Montalto di Castro, convinti che questo evento possa aiutare anche le attività commerciali del posto, creando un’affluenza di pubblico utile per tutti.

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.