Montalto, gli alunni delle quinte della primaria addobbano l’albero di Natale dell’aula consigliare

Riceviamo da Katia Zucchella e pubblichiamo

La volontà di mantenere alta la tradizione e lo spirito del Natale non è mancata agli alunni delle classi quinte A-B-C della Scuola Primaria “Aldo Morelli” di Montalto di Castro, neanche in questo complicato e difficile periodo che tutti stiamo attraversando. Con entusiasmo e creatività hanno realizzato gli addobbi per l’albero dell’aula Consigliare grazie, ancora una volta, alla collaborazione con la scuola voluta dall’amministrazione comunale, nelle persone degli assessori Silvia Nardi e Giovanni Corona.

I bambini, insieme all’insegnante di religione Katia Zucchella, hanno confezionato delle magnifiche palline abbellite da fiocchi, utilizzando spago, palloncini, colla, brillantini e carta.

Successivamente, come ogni anno, gli alunni si sarebbero dovuti recare in comune per addobbare l’albero, ma con le regole dettate dall’emergenza che stiamo vivendo, ciò non è stato possibile, pertanto l’allestimento dell’albero è stato fatto dall’ insegnante .

L’esperienza ha portato sui volti dei bambini sorrisi, spensieratezza, felicità, voglia di fare, condivisione , tutti hanno collaborato, superando ogni tipo di ostacolo, sia emotivo che relazionale. Questa esperienza ha avuto inoltre una forte valenza educativa sugli alunni: far crescere in loro il senso civico e di appartenenza al gruppo, riscoprire ed apprezzare la magia del Natale, come giorno di festa per la venuta del Salvatore.

Katia Zucchella

Docente scuola Primaria I.C. Montalto di Castro