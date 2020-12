Montalto, il PD polemico con l’amministrazione sull’arginatura del Fiora: “Basta con i comunicati stampa spot!”

Riceviamo dal Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Basta con i comunicati stampa spot! Se il progetto è stato approvato è perché l’amministrazione di Montalto di Castro in conferenza di servizi, ne ha dato parere positivo, o, tanto peggio, ne ha disertate alcune!

Sull’arginatura del fiume Fiora l’amministrazione comunale deve assumersi le sue responsabilità!

Non può scrivere a mezzo stampa che il progetto non va bene, proprio chi, per il ruolo che ricopre, poteva farlo nelle dovute sedi e nei tempi di lavorazione del progetto trascorsi.

Non è pervenuta alla regione Lazio nessuna richiesta formale da parte dell’Amministrazione né di variazione né di proposte sul progetto.

L’incontro di oggi è stato importante, la Regione stessa chiede all’ente proprio questo, di presentare una richiesta formale sulle variazioni, oltre alla presa di responsabilità di tali richieste. Essa è infatti propensa a variare l’opera, ma serve concretezza da parte dell’ente.

L’attenzione del territorio di Montalto di Castro e Pescia Romana da parte del Consigliere regionale Enrico Panunzi e l’assessore Mauro Alessandri, ha comunque accolto il nostro malcontento, ed invitati dal Consigliere comunale di minoranza, Quinto Mazzoni, gli stessi hanno effettuato un sopralluogo ai lavori di arginatura e recepito le richieste, in merito, da parte degli operatori locali e semplici cittadini, presentate dal rappresentante PD Mazzoni.

Se l’amministrazione, seppur in ritardo, a lavori del primo stralcio già iniziati, vuole apportare modifiche, presenti le sue proposte presso gli uffici preposti, e non lamenti mal di pancia con comunicati stampa che non risolvono nulla in concreto.

Grazie ancora al Consigliere regionale Panunzi, l’assessore Alessandri ed al Consigliere comunale Quinto Mazzoni .

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana