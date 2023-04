Montalto, incidente sull’Aurelia: si ribalta mezzo militare, disagi alla circolazione

Brutto incidente, questa mattina, sull’Aurelia, attorno al km 109, direzione Grosseto, poco dopo lo svincolo per Montalto di Castro: poco dopo le 11 uno scontro tra une vettura e un mezzo militare ha fatto ribaltare quest’ultimo, con il mezzo che ha terminato la propria corsa fuori strada.

Sul posto l’ambulanza del 118 per soccorrere i protagonisti, i Carabinieri per i rilievi del caso e la polizia stradale, oltre i vigili del fuoco con la squadra di Tarquinia per il recupero del mezzo e all’ANAS per la gestione del traffico, peraltro notevole vista la giornata prefestiva: dopo lunghi rallentamenti e deviazioni all’interno della città castrense, dal primo pomeriggio la statale è stata riaperta.