Montalto, Insieme: “Dopo 22 anni il Centro Nuoto Montalto lascia la piscina comunale”

Riceviamo da Insieme Montalto e Pescia e pubblichiamo

Apprendiamo con dispiacere la notizia che dopo 22 anni il Centro Nuoto Montalto lascerà la piscina comunale, con un anno di anticipo sulla scadenza della concessione.

Proprio ieri il gruppo politico dell’Amministrazione “Idee in comune”, raccontava che ben dal 19 di agosto avevano incontrato i gestori della piscina per affrontare la questione: affermavano che noi mistificavamo i fatti!

Per fortuna che il Centro Nuoto Montalto oggi ha chiarito la verità: è emerso che i gestori chiedevano incontri all’amministrazione Socciarelli dal 15 giugno (più di novanta giorni fa) e che sono stati praticamente snobbati per due mesi.

Vi rendete conto? Si poteva fare di più? No, si doveva fare di più! C’è stata la pandemia e la piscina non ha chiuso, c’è stato il caro bollette, che non è iniziato con l’amministrazione Socciarelli ma che va avanti da inizio 2022. Eppure la piscina, per la bravura dei gestori e anche con gli aiuti del comune (per ricordarne alcuni: azzeramenti affitti sotto covid, bonus Giovani, contributi economici, riduzioni affitti per la ripresa economica post Covid) non ha mai chiuso.

Il fatto che il Centro Nuoto Montalto abbia ringraziato solamente le amministrazioni Sacconi, Carai e Caci si commenta da solo.

Speriamo che la nuova gestione, se ci sarà, sarà all’altezza della precedente: noi, nel nostro piccolo, possiamo solo ringraziare il Centro Nuoto Montalto e Francesco Tiselli per il grande lavoro svolto nel nostro paese negli ultimi 22 anni. Oggi è una pagina triste per lo sport montaltese: oggi, il nostro palazzetto perde una delle sue anime più grandi, presenti sin dalla nascita della struttura!