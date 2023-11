Montalto, la Maratonina chiude una settimana di sport tra agonismo e sociale – LA CLASSIFICA

(s.t.) Sono Marcella Municchi e Jean Marc Diomande Louaty i vincitori dell’edizione 29 della Maratonina Città di Montalto, svoltasi stamani – domenica 5 novembre .- in una città castrense battuta dal forte vento. ECCO LA CLASSIFICA

Spettacolo agonistico sulle strade di Montalto

Condizioni che, però, non hanno limitato lo spettacolo in gara, con battaglie agonistiche vere e proprie sia per le vittoria assolute che per le posizioni in categoria tra i quasi 250 atleti al via di una delle più tradizionali gare del Corrintuscia. Il giovane Jean Marc, atleta di ILoveRun Athletic Terni, ha infatti chiuso in 36’37”, staccando solo negli ultimi kilometri Jacopo Boscarini (37’10” per l’Atletica Costa d’Argento) e Adolfo Macolino, terzo in 37’28” per ASD Etrusca.

Nella prova femminile, Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento) detta la propria legge completando gli 11 km del percorso ideato dalla Polisportiva Montalto in 43’53”, davanti a Lucrezia Adamo, 45’05” per la Studentesca Rieti, e Antonella Bellitto (Podistica Tuscia), terza in 47’38”.

Uno spettacolo agonistico condito dall’entusiasmo, in apertura di mattinata, delle bambine e dei bambini protagonisti delle gare giovanili, dalla passione dei ragazzi diversamente abili del progetto Migliorabile e, infine, dell’impegno sociale misto al divertimento dei protagonisti della camminata non competitiva, che vestiti in rosa hanno passeggiato devolvendo il ricavato delle iscrizioni all’associazione Beatrice Onlus.

Gli eventi di una settimana di sport

Si chiude così una settimana intensa per la Polisportiva Montalto che, con il patrocinio del Comune della cittadina castrense, ha prima portato in strada, martedì 31 ottobre, circa 200 alunni delle scuole della città, quindi organizzato sabato 4 novembre un convegno su Sport e Costituzione. Un appuntamento, dal titolo “Dica 33”, che prendendo spunto dall’inserimento dello sport nel testo costituzionale ha aperto una discussione che ha visto protagonisti, tra gli altri, il presidente del CONI Giovanni Malagò, l’onorevole Mauro Berruto, primo firmatario della proposta di modifica costituzionale, i giornalisti Valerio Piccioni e Guido D’Ubaldo e la due volte medaglia d’oro olimpica Antonella Bellutti. Nell’occasione, peraltro, l’olimpionico montaltese Omar Sacco, tedoforo in occasione dei Giochi di Torino 2006, ha donato alla cittadinanza di Montalto di Castro la sua fiaccola olimpica.