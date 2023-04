Montalto, lnsieme: “Comune in ritardo sul rendiconto 2022”

Riceviamo dall’Ass. Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

AAA cercasi approvazione del rendiconto 2022. Oggi, per le ore 15:00, è stato convocato il Consiglio comunale. A ridosso del 30 aprile, data ultima per l’approvazione del Rendiconto 2022, ovvero la chiusura del bilancio dell’anno precedente, ci saremmo aspettati di vedere all’ordine del giorno questo importante punto. Invece, nulla di fatto. Solo il sostegno, se pur importante, a Viterbo come Capitale Europea della Cultura 2033 ed un Piano di Utilizzo Aziendale di un privato.

Come mai uno dei punti cardine di un’amministrazione, che determina anche la sana gestione dell’ente, non è all’ordine del giorno? Da quanto si evince dall’albo pretorio, non è stato neanche deliberato in giunta, o almeno non pubblicato. Tra l’altro, per il Rendiconto è prevista la messa a disposizione dei documenti per i consiglieri almeno 20 giorni prima dell’approvazione in Consiglio

Nella giornata di ieri avevamo chiesto delucidazioni proprio al comune nella sua pagina social istituzionale, ma nessuno si è degnato di rispondere, in barba alla trasparenza tanto decantata in campagna elettorale per le elezioni comunali. Facciamo quindi anche un appello alla minoranza perché informi i cittadini su questo evidente ritardo, sperando che qualcuno già oggi ne chieda notizia al Consiglio comunale

Nell’attesa del dibattito occorre spiegare che non approvare nei termini di legge il rendiconto, oltre che non corretto da un punto di vista di contabilità e gestione, può far slittare ulteriormente anche l’approvazione del Bilancio di Previsione. Ciò comporterebbe di continuare a lavorare in dodicesimi, ovvero con gli uffici bloccati, ed in una incertezza dei cittadini sulle varie tariffe applicate in merito ai tributi. Oltre al rallentamento di lavori ed investimenti, ingiustificabile per un’amministrazione comunale, che da 10 mesi ha anche bloccato cantieri affidati dalla precedente amministrazione.

Tutto ciò soprattutto, vogliamo sottolineare, nel suo primo anno di legislatura, quando solitamente l’entusiasmo è al massimo e si lavora per approvare tutto nei tempi previsti. Speriamo, per il bene del paese e degli investimenti da fare, visto che l’estate è alle porte, che l’amministrazione non ritardi molto nell’approvazione di questi due importanti strumenti contabili, considerato che ormai siamo a maggio ed i bilanci sono necessari per programmare le attività dell’intero anno, metà del quale, purtroppo è già quasi passato, mentre il paese “naviga a vista”.